İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.



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