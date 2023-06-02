YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da "yoldan çekil" kavgası kamerada: Aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

İstanbul’da "yoldan çekil" kavgası kamerada: Aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

02.06.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir sürücüyle "yoldan çekil" tartışmasına giren yaya, aracın camını taşla kırdı. Bunun üzerine sürücü, aracını yaya ile birlikte kavgayı ayırmaya gelen kişilerin üzerine sürdü.

Olayda 3 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, yolda yürüyen bir şahıstan kenara çekilmesini istedi. İkili arasında tartışma çıkarken sinirler gerildi. Sürücüye sinirlenen yaya, eline aldığı taş ile aracın ön camını kırdı. Bunun üzerine gürültüyü duyan esnaf kavgaya müdahale etmek için olay yerine geldi. Tartıştığı yayanın üzerine aracını süren sürücü, kavgayı ayırmaya gelen esnafın da aralarında bulunduğu 3 kişiye çarptı.

Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken yaralanan 3 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Öner Ekşi, "Bundan tahminen 1-2 saat önce aşağıdan sesler geldi. Baktık komşularımız kavga ediyor. Müdahale etmek amacıyla gittik. Genç bir arkadaş üstlerine sürdü. Benim ayağım altında kaldı. Yaşlı bir ağabey de altında kaldı. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Sürücü kavga ettiği kişinin üzerine sürünce, kavgayı ayırmaya çalışırken arada biz kaldık. Yaralı benim kucağımdaydı ve durumu iyiydi. Şuuru açıktı. Ambulans alıp götürdü. İnşallah durumu iyidir. Emniyet güçleri aracı da sürücüyü de aldı. Kısa bir sürede müdahalesini yaptı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arnavutköy’de yangında ilginç anlar: Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi beklediArnavutköy’de yangında ilginç anlar: Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi bekledi
Mardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandıMardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Kuraklık sonrası Çanakkale’ye güzel haberKuraklık sonrası Çanakkale’ye güzel haber
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Yasemin gül eczanesi
Fatih
İdeal eczanesi
Sisli
Seren eczanesi
Avcilar
Taksim çiçek eczanesi
Beyoglu
Deva eczanesi
Buyukcekmece
Büyük eczanesi
Sancaktepe
Ipek eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.