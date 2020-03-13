İstanbul’dan Kurtalan’a yardım eli

İstanbul Darül Ferah Derneği tarafından Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Tosunbağı Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere kırtasiye, giyim ve oyuncak yardımında bulundu.

Darül Ferah Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Çatalkaya Ceylan, Tosunbağı Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere kırtasiye, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulunarak, köy çocuklarının mutluluklarına ortak oldu. Darül Ferah Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Çatalkaya Ceylan, Sen de Bir Çocuk Sevindir Projesi ile çocuklara yardımda bulunduklarını söyledi. Ceylan, "Proje kapsamında köy okullarına giderek çocuklarımıza yeni ayakkabılar giydirip kırtasiye malzemesi desteğinde bulunup ihtiyacı olan okullarda kütüphane kurma imkanımız oldu. Kilometrelerce uzakta olan öğrencilerimize, İstanbul ve birçok yerden bize destek veren bağışcılarımızın yardımlarını ulaştırma mutluluğu içerisindeyiz. Amacımız çeşitli maddi imkansızlıklar içinde bulunan çocuklarımızın kaliteli eğitim almalarını sağlamak" dedi.

Tosunbağı İlkokulu Müdürü Engin Taşkesen de Darül Ferah Derneğine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

