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İşte, Dumlupınar Stadı’nın havadan görüntüsü

06.02.2021 19:22 | Son Güncelleme:
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İşte, Dumlupınar Stadı’nın havadan görüntüsü

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Dumlupınar Stadı’ndaki tribün yapımında son aşamaya gelindiğini belirtti.Tribün inşaatı tamamlandığında toplam seyirci kapasitesinin 7 bin 500 olacağını ifade eden Gayret, "Bilindiği gibi, Dumlupınar Stadyumunun yıkılan tribünlerinin yerine ilk olarak 26 Kasım 2019 tarihinde 3 bin 100 kişi kapasiteli tribün yapım işi ihalesi yapılmış 4 milyon 437 bin 826 TL (KDV dahil) bedelle iş 6 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanmıştı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Dumlupınar Stadı’ndaki tribün yapımında son aşamaya gelindiğini belirtti.
Tribün inşaatı tamamlandığında toplam seyirci kapasitesinin 7 bin 500 olacağını ifade eden Gayret, "Bilindiği gibi, Dumlupınar Stadyumunun yıkılan tribünlerinin yerine ilk olarak 26 Kasım 2019 tarihinde 3 bin 100 kişi kapasiteli tribün yapım işi ihalesi yapılmış 4 milyon 437 bin 826 TL (KDV dahil) bedelle iş 6 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Tribün altında sporcu soyunma odaları, gözlemci odası, bay, bayan hakem odaları, sağlık odası, doping odası, seyirci tuvaletleri, büfe mahalleri oluşturulmuştu. Daha sonra 2. etap olarak 4 bin 400 kişilik tribün yapımı için 15 Eylül 2020 tarihinde ihale yapılarak 4 milyon 689 bin 792 TL (KDV dahil) bedel ile 23 Ekim 2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve inşaatına başlanmıştı. Dumlupınar Stadyumu tribün inşaatı tamamlandığında toplam kapasite 7 bin 500 kişilik olacaktır. Tribün altlarında seyirci tuvaletleri ve büfe olacaktır” diye konuştu.
Dumlupınar Stadyumu’nun son hali, İHA tarafından havadan görüntülendi.

İşte, Dumlupınar Stadı’nın havadan görüntüsü

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