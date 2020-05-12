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İşte Galatasaray'daki ayrılığın perde arkası

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş görevinden ayrıldı. Şaş yazılı bir metin yayınlayarak ayrılığı resmen duyurdu. Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala arasında son günlerde adeta soğuk rüzgarlar esiyordu. Şaş'tan sonra Davala'nın da istifa etmesi bekleniyor. İşte Şaş'ın istifasının perde arkasında yatan detaylar...

Galatasaray'da geride bıraktığımız haftalarda teknik direktör Fatih Terim'in, ekibinde Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı düşünmediği ortaya çıkmış ve hatta toplantılara da bu isimler çağrılmamıştı.

SIRA DAVALA'DA

Galatasaray’da bir süredir ayrılıkları beklenen yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş, resmen kulüpten ayrıldığını açıkladı. Ayrılığını açıklaması beklenen bir diğer isimse Ümit Davala. Teknik direktör Fatih Terim ile yaklaşık 25 yıldır baba-oğul ilişkisi bulunan isimler kariyerlerine farklı bir noktada devam edecekler. Davala’nın da kısa süre içerisinde ayrılığını açıklaması bekleniyor.

1 AYDIR BELLİYDİ

Galatasaray’da Hasan Şaş’ın ayrıldığını bildirmesiyle iş resmileşti fakat bu ayrılık yaklaşık bir aydır belliydi. Ulusal basına da yansıyan bu ayrılık haberleri üzerine 29 Nisan’da bir açıklama yapan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, “Ayrılık yok” dese de bugün itibariyle Hasan Şaş’ın ayrılığı kesinleşmiş oldu.

SEZON BAŞINDA İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ

Galatasaray’da Hasan Şaş’ın ayrılığının perde arkası merak ediliyor. Şaş, sezon başında da istifa etmiş sonra görevinin başına dönmüştü. Hasan Şaş’ın o dönemki istifasının sebebi sezon başında oynanan Denizli maçında kendisine yapılan saldırı karşısında yönetimin sessiz kalmasıydı. Bu defaki ayrılığın sebebi biraz daha farklı.

LEVENT ŞAHİN'İN EVİ DAHA UZAK OLMASINA RAĞMEN GELİYORDU

Gelen bilgilere göre; Fatih Terim’in tüm takımla gerçekleştirdiği telekonferansa Hasan Şaş’ın çağrılmaması, yardımcı hocayı üzdü. Ayrıca Florya’da yapılan toplantılara evi çok yakın olmasına karşılık davet edilmemesi Şaş’ı ayrılığın eşiğine getirdi ve istifasının gerekçesi olarak bu sebepler gösteriliyor. Levent Şahin'in tesise evi uzak olmasına karşın gelirken, Hasan Şaş yürüme mesafesinde olmasına rağmen çağrılmadı.

Toplantının olduğu sıralarda diğer yardımcı antrenörlerden Ümit Davala da Bodrum'da bulunuyordu. Yokluklarında 2 defa toplantı yapılması Davala ve Şaş'ı derinden yaraladı.

SELÇUK İNAN VE RIERA GELİYOR

Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın ayrlıklarından sonra Terim’in yardımcılıklarına Selçuk İnan ve Albert Riera’nın getirilmesi planlanıyor. (Ajansspor)

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