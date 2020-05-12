İşte Galatasaray'daki ayrılığın perde arkası

Galatasaray'da geride bıraktığımız haftalarda teknik direktör Fatih Terim'in, ekibinde Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı düşünmediği ortaya çıkmış ve hatta toplantılara da bu isimler çağrılmamıştı.

SIRA DAVALA'DA

Galatasaray’da bir süredir ayrılıkları beklenen yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş, resmen kulüpten ayrıldığını açıkladı. Ayrılığını açıklaması beklenen bir diğer isimse Ümit Davala. Teknik direktör Fatih Terim ile yaklaşık 25 yıldır baba-oğul ilişkisi bulunan isimler kariyerlerine farklı bir noktada devam edecekler. Davala’nın da kısa süre içerisinde ayrılığını açıklaması bekleniyor.

1 AYDIR BELLİYDİ

Galatasaray’da Hasan Şaş’ın ayrıldığını bildirmesiyle iş resmileşti fakat bu ayrılık yaklaşık bir aydır belliydi. Ulusal basına da yansıyan bu ayrılık haberleri üzerine 29 Nisan’da bir açıklama yapan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, “Ayrılık yok” dese de bugün itibariyle Hasan Şaş’ın ayrılığı kesinleşmiş oldu.

SEZON BAŞINDA İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ

Galatasaray’da Hasan Şaş’ın ayrılığının perde arkası merak ediliyor. Şaş, sezon başında da istifa etmiş sonra görevinin başına dönmüştü. Hasan Şaş’ın o dönemki istifasının sebebi sezon başında oynanan Denizli maçında kendisine yapılan saldırı karşısında yönetimin sessiz kalmasıydı. Bu defaki ayrılığın sebebi biraz daha farklı.