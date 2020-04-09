YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İşte korona virüsün İstanbul trafiğine etkisi

İşte korona virüsün İstanbul trafiğine etkisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

İstanbul’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 90 düştü.

İşte korona virüsün İstanbul trafiğine etkisi

İstanbul’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 90 düştü. Vatandaşların yarısı ulaşım için otobüsleri tercih ederken, metrobüs kullanım oranı yüzde 12’de kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, yeni tip korona virüsün mega kentin trafiğine olan etkisini paylaştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 90 düştüğü görüldü. 2-6 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 7 milyon 500 bin 188 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 23-27 Mart tarihleri arasında 1 milyon 505 bin 188 kişi tarafından kullanıldı. Vatandaşların yüzde 49.1’i ulaşımda otobüsü tercih etti. Yüzde 28.8 ise metro ve tramvay kullandı. Metrobüsü kullanım oranı ise yüzde 12.8’de kaldı. Yüzde 3.1 ile deniz yolu en az tercih edilen ulaşım aracı oldu.
Öte yandan alınan önlemler kapsamında Avrupa ve Anadolu yakası arasında geçiş 11 Mart sonrasında yüzde 52.8 azaldığı açıklandı. İki yaka arasında geçen vatandaşların yarısına yakınının 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullandığı görüldü. Korona virüs nedeni ile İstanbul trafiğinin yoğunluğunun da değiştiği belirtildi. Normal zamanlarda 08.00-09.00 saatleri arasında zirve yapan trafik yoğunluğu 17.00-18.00 saatleri olarak değişti. Ana arterlerde kullanılan araç sayısının yüzde 35.8 azaldığı belirtildi. Ortalama hız korona virüs öncesi saatte 54 kilometre ölçülürken bu rakam 68 kilometre hıza ulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:11
İkindi
16:50
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.