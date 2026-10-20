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İşte son durumu! Galatasaray'da Leao derbiye yetişecek mi?

Gençlerbirliği deplasmanında kötü zemin nedeniyle sakatlanan ve mücadeleyi tamamlayamayan Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun MR sonuçları açıklandı. Kasık adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncunun Lille ve Fenerbahçe maçlarında oynama ihtimali değerlendirildi.

İşte son durumu! Galatasaray'da Leao derbiye yetişecek mi?
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Müsabakanın 77. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Portekizli yıldız Rafael Leao'nun yapılan kontrollerinin ardından sağlık durumu netleşti.

KASIK ADALESİNDE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

İşte son durumu! Galatasaray da Leao derbiye yetişecek mi? 1

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık heyeti tarafından MR çekimi gerçekleştirilen Leao’nun kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma saptandı. Tedavisine vakit kaybetmeden başlanan tecrübeli kanat oyuncusunun sağlık durumunun her gün yapılacak kontrollerle yakından takip edileceği ifade edildi.

LILLE DEPLASMANINDA FORMA GİYEMEYECEK

İşte son durumu! Galatasaray da Leao derbiye yetişecek mi? 2

Sağlık ekibinin ilk değerlendirmelerine göre yıldız futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan kritik Lille deplasmanında sahada olması beklenmiyor. Oyuncunun riske edilmeyeceği ve Fransa kafilesinde yer almayacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

İşte son durumu! Galatasaray da Leao derbiye yetişecek mi? 3

Sarı-kırmızılı taraftarların cevabını en çok merak ettiği Fenerbahçe derbisi öncesinde de Portekizli yıldızın durumu belirsizliğini koruyor. Sağlık ekibinin oyuncuyu derbiye yetiştirmek adına yoğun bir tedavi programı uygulayacağı belirtilirken, oyuncunun dev maçta forma giyme ihtimalinin şu an için düşük olduğu aktarıldı. Leao'nun derbi kaderini tedaviye vereceği reaksiyon belirleyecek.

SOL KANATTA EN GÜÇLÜ ADAY BARIŞ ALPER YILMAZ

İşte son durumu! Galatasaray da Leao derbiye yetişecek mi? 4

Rafael Leao'nun yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un sol kanatta Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor. Öte yandan maç öncesinde Galatasaraylı futbolcuların Gençlerbirliği stadındaki zemini inceleyerek teknik heyete şikayette bulundukları görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kötü zemin kurbanı olan Leao'nun yokluğunu hissettirmek istemeyen sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki planlamasını Barış Alper üzerinden şekillendirecek.

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