İşte tartışmalara konu olan o merkezin görüntüsü...

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Müftülük binasının yıkılarak meydana mı dahil edileceği yoksa yeni bir bina mı yapılacağı tartışmaları kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Recep Altepe’nin İstanbul Yolu’nda 16 dönümlük yer karşılığı meydandaki müftülük binasının yıkılması ve meydana dahil edileceğini açıklaması tartışmaları ateşlendirdi. Ancak o dönem herhangi bir resmi takas protokolü yapılmadığı için Türkiye Diyanet Vakfı eski binanın olduğu alanda projeyi başlattı. İnşa edilecek toplumsal hizmet merkezinin mimari projesinin Kültür Turizm Bakanlığı’na bağlı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylandığı, müftülüğün de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile istişare ederek projeyi hazırlattığı öne sürüldü.

İl Müftülüğü, yapımına başladığı yeni projeyle Bursa’ya modern toplumsal hizmet merkezi kazandıracak. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi arasında yaya yolunda, eski müftülük binasının yerinde, geliştirilen yeni bir proje başlatıldı. Türkiye Diyanet Vakfı’na ait yerde yıllarca hizmet eden Bursa İl Müftülüğü, artık modern kompleksiyle İstanbul Caddesi’nde bulunuyor. Bursa İl Müftülüğü, toplumsal hizmetlerinin geliştirilmesi ve modern koşulların sağlanması için hazırlattığı yeni bir tesisi, eski yerinde yapacak.

Mimari uygulama projesinde, Bursa’nın mimarlarının imzası bulunuyor ve inşaatı da, Bursa’nın bir müteahhit firması üstlendi. Mimar Mustafa Karakoç’un koordinatürlüğünde ve mimar Zehra Sönmez’in hazırladığı projenin yapımına, Özgür Kavaklı İnşaat başladı. Hazırlığına 3 yıl öncesinde başlanan mimari proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylandı.

Kurul Onayı’nın, 3 yıl sürdüğü ve hakkında bildirilen görüşler doğrultusunda son hali verilen projenin vize aldığı belirtiliyor.

Bursa İl Müftüsü İzani Turan’ın, düşünce ve uygulamaya geçilmesiyle ilgili olarak, öncesiyle de, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Akrtaş’a bilgi verdiği ve istişarelerde bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Müftülüğü’nün ek hizmet binası durumunda olacak proje, farklı tür hizmetlere, uygun mekansal şartları sağlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfı’na ait yerin, statüsü nedeniyle 4.5 kat imar hakkına sahip olduğu, ancak 3.5 katlı ve yıkılan eski binanın taban alanından az olacağı, ifade ediliyor.

Binanın yapımı tamamlandığında, çok amaçlı toplantı salonu, kadınlar ve erkekler için ayrı katlarda ‘irşat’ (toplumsal bilgilendirme, bilinçlendirme) bölümleri, gençlik merkezi ve misafirhane olacağı öğrenildi.

