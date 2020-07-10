İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!

CAS/TAS, duruşma tarihlerini güncelledi. Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti. Trabzonspor, bu karar üzerine CAS'a yürütmenin durdurulması için itiraz etmişti.
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