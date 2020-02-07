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İstihdamın kalbi OSB’de atıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında yapıldı.

İstihdamın kalbi OSB’de atıyor

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında yapıldı. Gündemdeki konuların değerlendirildiği ve Balıkesir OSB ile ilgili gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda atılacak adımlar ve icraatlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplanın açılış konuşmasını yapan Vali Ersin Yazıcı, "Lokomotif konumunda olan Organize Sanayi Bölgelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Çünkü OSB’lerde yürütülen çalışmalar ve faaliyetler iş insanlarımızı, çalışanları, ekonomiyi, kalkınmayı doğal olarak ilimizi ve ülkemizi etkilemektedir. Hiçbir Organize Sanayi Bölgemizi diğerlerinden ayrı gözetmeksizin onların büyümesini, daha çok iş insanı, müteşebbis ve girişimcilere hitap etmesi için Valilik olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi.
Vali Yazıcı, Yapılan çalışmaların takipçisiyim"
Organize Sanayi Bölgesinin Balıkesir’in istihdamı için en önemli konulardan birisi olduğunu belirten Vali Yazıcı, OSB’de yapılacak her türlü iyileştirmenin, üretimin artmasına böylelikle istihdamın da artmasına imkan sağlayacağını belirtti. Balıkesir İlinin sanayisi ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerinin gelişmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduğunu belirten Vali Yazıcı, toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantının Balıkesir için hayırlı olması dileklerini iletti. Toplantıda Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray tarafından organize sanayide faaliyet gösteren firmaların talepleri hakkında bilgi verildi.
Gündemde yer alan konular ile Balıkesir OSB’nin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.
BALOSB toplantısına Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Nazmi Yarış, Hüseyin Bekki ve BALOSB Müdürü Mesut Eray katıldı.

İstihdamın kalbi OSB’de atıyor

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