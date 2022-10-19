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İstikbal, Azerbaycan'da yeni bir mağaza açtı

19.10.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin: - "İstikbal Mobilya olarak Türkiye’de mobilya sektörü liderliğinin yanında 57 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Milletimize ve bayrağımıza aşk ile bağlıyız ve işimizi en iyi yapan bir grup olmak bizler için bir gurur kaynağı"

İSTANBUL (AA) - İstikbal, yurt dışı mağaza zincirlerine Azerbaycan'da bir yenisini daha ekledi.

Erciyes Anadolu Holding'den yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim’de Bakü’de gerçekleştirilen mağazanın açılış törenine T.C. Azerbaycan Ticaret Baş Müşaviri Ahmet Erdal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi & Üst Yöneticisi (CEO) Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, İstikbal Mobilya İhracat Müdürü Hülya Bal, İstikbal Mobilya yöneticileri, çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

İstikbal Mobilya’nın yeni mağazası, 6 katlı ve toplamda 2 bin 400 metrekare alana sahip. Mağazada evlenecekler ve evini yenileyecek tüm müşteriler, oturma odasından yatak odasına, yemek odasından çocuk ve genç odalarına kadar bir evin ihtiyacı olan tüm ürün çeşitlerine ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen T.C Azerbaycan Ticaret Baş Müşaviri Ahmet Erdal, Türkiye ve Azerbaycan adına, sonrasında Erciyes Anadolu Holding ve markası adına gurur duyduklarını açıkladı.

Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstihdam ve üretim açısından onur duyulacak bir tablo ile İstikbal markasının 9. mağazasının açılışını burada gerçekleştiriyoruz. Şahsen evimde İstikbal ürünlerini bende keyifle kullanıyor, bunu belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülke olarak Azerbaycan ile geçtiğimiz yıl 4,6 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlarımızın gelecek yıllar için belirlediği hedef 15 milyar dolar. Allah hayırlı hizmetler yapmayı, daha fazla üretmeyi nasip etsin."

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin ise 8 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerinin 5’i kendi sektöründe Türkiye lideri olduğunu belirtti.

Ertekin, şunları kaydetti:

"İstikbal Mobilya olarak Türkiye’de mobilya sektörü liderliğinin yanında 57 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Milletimize ve bayrağımıza aşk ile bağlıyız ve işimizi en iyi yapan bir grup olmak bizler için bir gurur kaynağı. Uzun yıllardır bayiliğimizi sürdüren Gasımov ailesi ile birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Bakü’de 7., Azerbaycan’da 9. ve yurt dışındaki 170. mağazamızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Dünyanın dört bir tarafında çalışan 14 bin mesai arkadaşım adına sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum."

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