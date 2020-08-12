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İstiklal Caddesi’nde düşerek yaralanan yaşlı adam için seferber oldular

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde yürürken dengesini kaybederek yere düşen yaşlı adam için vatandaşlar seferber oldu.

İstiklal Caddesi’nde yürürken dengesini kaybederek yere düşen yaşlı adam için vatandaşlar seferber oldu. Bir an bile olsun başından ayrılmadıkları yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen ve kimliği öğrenilemeyen yaşlı adam, dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Yere düşen ve hareket edemeyen yaşlı adamı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşlar yerde yatan yaşlı adam için seferber olurken, polis ekipleri bazı vatandaşları uzaklaştırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde kalan yaşlı adama ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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