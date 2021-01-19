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İstiklal konulu şiir yarışması düzenleniyor

19.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından ’İstiklal Konulu Şiir Yarışması’ düzenleniyor.
12 Mart 2021 tarihinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılının kutlanacağını belirten yetkililer, bu önemli güne yakışan bir etkinlik planladıklarını ifade ettiler. Paydaş kurumların yapmış olduğu ortak açıklamada; “Milletimizin ve devletimizin bağımsızlığının destanı, moral değerlerinin inşası ve bu değerler sisteminin sembolü olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yılını anmak; İstiklal Marşında dile getirilen değerlerimizi canlı tutmak amacıyla İstiklal Konulu Şiir Yarışması düzenliyoruz. Kuvayı Milliye kenti ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmasındaki en büyük destekçisi Hasan Basri Çantay’ın şehri olan Balıkesir’in bu günü anlamlı bir etkinlikle kutlayacak olmasından mutluyuz. İstiklal Mücadelemizin şahidi Mehmet Akif Ersoy’un satırlara işlediği Milli Şuur ve ruhu yaşatabilmek, gelecek nesillere taşımak en büyük görevimizdir. TBMM Genel Kurul’unda 2021 Yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi de bugünün önemine vurgu yapmaktadır. Bu manada, bu ruhu ve şuuru işlemiş istiklal konulu şiirleri bekliyoruz. Yıl içerisinde pandemi şartlarına uygun olarak İstiklal Marşı Yılı etkinliklerimiz devam edecektir." dendi.
Yarışmanın Yürütücü Kurumu olan Balıkesir Kent Konseyi resmi sayfasından 1 Ocak 2021 tarihinde yapılan duyuru ile başlayan yarışmaya Türk Cumhuriyetleri’nden de 18 yaşından gün almış herkes katılabilecek. Seçici Kurulunda birçok akademisyen, şair ve Nurullah Genç’in de bulunduğu İstiklal Konulu Şiir Yarışması’na Türk Cumhuriyetleri’nden katılacak olan şairler eserlerini kendi dillerinde yazabilecekler. 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan başvurular 1 Mart 2021 itibari le son bulacak. Yarışmada birinci şiir 4.000, ikinci şiir 3.000, üçüncü şiir 2.000 ve Mansiyon (1 Adet) alan şiir de 1.000 TL olarak ödüllendirilecek.
İstiklal Konulu Şiir Yarışması’na katılmak isteyen şairler ayrıntılı şartnameye ulaşmak ve başvuru yapmak için www.balikesirkentkonseyi.orghttps://balikesirkentkonseyi.org/form/istiklal-siirleri-ulusal-siir-yarismasi-yarismaci-tanitim-karti.html adresini ziyaret edebilirler.

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