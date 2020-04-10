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İstiklal Marşı aşkı Korona tatili dinlemiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Zorunlu evde kalma sürecinde öğrencilerini uzaktan eğitim yoluyla dinamik tutan, teknolojinin imkanlarını eğitim için seferber eden İdeal Eğitim Koleji öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte İstiklal Marşı söylemekten de geri kalmadı.Pazartesi günü normal programlarında devam eden uzaktan eğitim derslerine başlamak için ekran başına geçen öğrenciler, ekranlarını açtıklarında öğretmenlerinin İstiklal Marşı anonsu ile karşılaştı.

İstiklal Marşı aşkı Korona tatili dinlemiyor

Zorunlu evde kalma sürecinde öğrencilerini uzaktan eğitim yoluyla dinamik tutan, teknolojinin imkanlarını eğitim için seferber eden İdeal Eğitim Koleji öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte İstiklal Marşı söylemekten de geri kalmadı.
Pazartesi günü normal programlarında devam eden uzaktan eğitim derslerine başlamak için ekran başına geçen öğrenciler, ekranlarını açtıklarında öğretmenlerinin İstiklal Marşı anonsu ile karşılaştı. Başta sağlık mensupları olmak üzere bu süreçte yaşamlarını kaybeden tüm vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan öğrenciler ardından tüm okul arkadaşlarıyla birlikte online olarak İstiklal Marşını okudu. Bazı veliler ise çocuklarının eğitim yaşamlarında ilk kez karşılaştıkları bu durumu görüntüleyerek okul yönetimi ile paylaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yoğun tebrik ve teşekkür mesajları gönderen veliler, öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine başladıktan sonra yeniden eğitim hayatına döndüklerini, evde daha mutlu olduklarını ve sorumluluklarına daha fazla dikkat ettiklerini daha mutlu olduklarını, özellikle hep birlikte İstiklal Marşı söylemenin de çocukları inanılmaz mutlu ettiğini belirterek okul yönetimine bu süreçte öğrencilerine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Murat Öztemur, öğrencilerle birlikte normal süreçte okulda yaptıkları her şeyi online olarak da devam ettirme çabası içinde olduklarını, online derslerin normal süreçteki ders programında olduğu gibi devam ettiğini, öğrencilerle ders dışında birlikte spor etkinlikleri, deneyler, toplantılar yaptıklarını, son olarak da hep birlikte büyük bir coşku ve tüm öğrencilerin katılımıyla İstiklal Marşı okuduklarını, ayrıca yaşamlarını kaybeden vatandaşları anma fırsatı yakaladıklarını belirtti. Bu süreçte velilerden büyük destek ve takdir mesajları aldıklarını da söyleyen Murat Öztemur; süreç tüm ülkemiz için en iyi şekilde sonuçlanana kadar öğrencilerinin başarıları ve eğitim yaşamlarının aksamaması için her türlü tedbiri aldıklarını, velilerin göstermiş olduğu güven, öğrencilerin bu süreçte derslere göstermiş olduğu ilgi, özellikle de öğretmenlerin özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.

İstiklal Marşı aşkı Korona tatili dinlemiyor

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Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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