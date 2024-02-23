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İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması Menteşe’de düzenlendi

İHA İHA
23.02.2024 14:07 | Son Güncelleme:
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Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması İlçe Finali” Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması Menteşe’de düzenlendi

İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde gerçekleştirilen yarışmada komisyon üyelerinin puanlamasıyla dereceye giren isimler belirlendi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve jüri üyelerine Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan tarafından katılım belgesi takdim edildi.

İlkokullar arası düzenlenen yarışmada TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu öğrencisi İdil Aslan, ortaokullar arası düzenlenen yarışmada Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulundan Burak Velioğlu, Liseler arası düzenlenen yarışmada ise Muğla Gazi Anadolu Lisesinden Işıl Yılmaz birinci oldu.

Menteşe ilçesinde ilkokul, ortaokul ve liseler kategorisinde birinci olan öğrenciler 06 Mart 2024 Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenleyeceği İl yarışmasında menteşe ilçesini temsil edecek.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan, ”Türlü zorluklarla yazılan İstiklal Marşımızın TBMM’de milli marş olarak kabul edilişinin 103. yılında Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak önce okullarımızda İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Okul birincisi olan öğrenciler arasından Menteşe Halk Eğitimi Merkezimizde düzenlenen programla ilçe birincilerimiz seçildi. İlçe birincisi öğrencilerimiz ise 6 Mart 2024 tarihinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek il finaline katılacaklar. Ben katılım gösteren ve emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İl finalinde yarışacak öğrencilerimize başarılar diliyorum ”dedi.

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