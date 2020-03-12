YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı

ANKARA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstiklal Marşı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Ankara Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
13:03
İkindi
16:21
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Asal Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Mayıs Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Uğrak Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması:

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.