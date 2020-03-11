YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.03.2020 19:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy dualarla yad edildi.
Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen tarafından İstiklal Marşının kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bütün şehitler ve gaziler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen, Milli mücadelemize katkıları ve başta İstiklal Marşımız olmak üzere eşsiz eserleriyle milletimizin gönlünde taht kuran İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan toprakları için canlarını bir an düşünmeden veren bütün şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnet ve şükranla anıyorum ruhları şad olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’u mahkemeye verdi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’u mahkemeye verdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:25
İkindi
16:41
Akşam
19:19
Yatsı
20:38

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Merkez Eczanesi
Corlu
Işık Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
İlhan Eczanesi
Kapakli
Tezcan Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Eskin Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.