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İSU personeline AFAD’tan deprem eğitimi

06.02.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü personeline, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından teorik ve similasyon tırı ile uygulamalı olarak deprem ve afet eğitimi verildi.İSU Genel Müdürlüğü, kurumda çalışan yönetici ve personeline deprem anında ve sonrasında neler yapılmasıyla ilgili eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü personeline, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından teorik ve similasyon tırı ile uygulamalı olarak deprem ve afet eğitimi verildi.
İSU Genel Müdürlüğü, kurumda çalışan yönetici ve personeline deprem anında ve sonrasında neler yapılmasıyla ilgili eğitim verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca İSU Konferans Salonu ile İzmit Solaklar’da bulunan Lojistik Merkezinde yapılan eğitimler, 35 kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi. Üç gün süren eğitimlerde AFAD Uzmanları tarafından, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları gibi konuları içeren afet bilinci, arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım, gönüllülük, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikeler, sivil savunma gibi başlıklarda eğitimler verildi. Eğitimlere kurum bünyesinde yer alan yaklaşık 320 yönetici ve personel katıldı.
Teorik eğitimlerin ardından, ülkemizde Düzce, İzmir, Van, Bolu, Elazığ gibi illerde yaşanmış olan şiddetli ve ölümcül depremlerin canlandırıldığı AFAD deprem similasyon tırında, personellere uygulamalı eğitim verildi. Korona virüs önlemi kapsamında 3 ve 6 kişilik guruplar halinde verilen uygulama eğitiminde, Türkiye’de yaşanmış şiddetli depremlerin sarsıntıları ile deprem anında alınacak tedbirler uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

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