İSU’nun Zincirlikuyu’daki altyapı çalışmaları tamamlandı

İSU tarafından İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit İlçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde başlanan altyapı çalışmalarını tamamladı. İzmit bölgesinde su kayıp kaçak oranının en yüksek olduğu bölgelerden bir tanesi olan Zincirlikuyu Caddesinde içme suyu hatlarının yenilenmesiyle beraber kayıp kaçağın önüne geçilmiş oldu. İSU Genel Müdürlüğünün, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde geçtiğimiz Mart ayında başlayan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Yenilenen kanalizasyon hatlarıyla birlikte cadde boyunca yeni yağmursuyu hattı imalatının tamamlanmasıyla koku sorunu da giderilmiş oldu. Planlanan süreden daha hızlı bir şekilde bitirilen altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları başlayacak. Üstyapı çalışmalarının en kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Zincirlikuyu Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla Bağdat Caddesi’nde 2. etap çalışmaları başladı. Gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmalarda yeni trafik düzenlemesi yapıldı. Bağdat Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarının 45 gün içerisinde tamamlanmasıyla birlikte Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde 1 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı, bin 250 metre kanalizasyon hattı ve bin 770 metre içme suyu hattıyla beraber toplamda 4 kilometre altyapı hattı yenilenmiş olacak.

