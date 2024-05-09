İsveçli gezgin 8 Nisan’da Irak’tan yola çıktı, 1 ay sonra Diyarbakır’a vardı

Duveblad, ağustos ayında ülkesine varmayı hedefliyor.

Duveblad, kitap yazmak ve kitabı için malzeme toplamak istediği için uçakla Irak’a gitti. Bir süre buraları gezen Deveblad, 8 Nisan’da bisikletle Irak’tan yola çıkarak bir ay sonra Diyarbakır’a vardı. Bisikletle yolculuğa devam eden Duveblad, “Ağustos ayında evime bisiklet ile ulaşmayı hedefliyorum. Futbol antrenörüyüm, ama yazar olmak istiyorum. Bu yüzden yolculuk hakkında yazıyorum ve daha sonra bir kitap yazacağım. Türkiye, şu ana kadar iyi ama mesafeler uzun ve engebeli olduğu için zorlu. Bir hafta öncesine kadar Diyarbakır’ı bilmiyordum. Eski bir şehir, gerçekten çok beğendim. Güzel ve rahat” dedi.

Pelle Duveblad, daha önce Tayland, Sri Lanka ve Hindistan’a gittiğini, 5 yıl önce Dublin’den Delhi’ye bisikletle giden bir adamın kendisine ilham verdiğini söyledi.





