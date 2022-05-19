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İsveç'ten terör örgütlerini "himaye" eden yaklaşım

19.05.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç, PKK'lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerini reddetti, bu kişilere vatandaşlık verdi - Ayrıca FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "İstişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden sözde "İsrail imamı" Harun Tokak ile kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in de aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının iade talebine de bugüne kadar yanıt vermedi

İsveç, Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın da aralarında bulunduğu PKK'nın önemli isimlerinin iadelerini reddederken, aralarında sözde İsrail imamı Harun Tokak'ın da yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin de iadesine yönelik taleplere karşılık vermedi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, NATO üyeliği için başvuran İsveç, terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerini himaye eden yaklaşım sergiliyor.

Türkiye'nin, İsveç'te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade talepleri reddedilirken, bazı talepler de uzun süredir yanıtsız bırakıldı.

İsveç, PKK'lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerini reddetti, bu kişilere vatandaşlık verdi.

FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "İstişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden sözde "İsrail imamı" Harun Tokak ile kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in de aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt verilmedi.

Ayrıca Afganistan'dayken İsveç'e iltica talebinde bulunan ve bu ülkeye geçen FETÖ üyesi Yılmaz Ayten ile diğer örgüt mensubu Levent Kenez'e ilişkin iade istemi de bugüne kadar yerine getirilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö pkk İsveç

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