İtalya'da şampiyonu play-off belirleyecek

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ara verilen sezonun kaderini belirlemek üzere playoff ve playout modelinin kullanılabileceğini açıkladı.
3 Nisan'a kadar liglerin durdurulduğu İtalya'da, sürenin uzatılması durumunda bu sistemi kullanabileceklerini söyleyen başkan, "Umarız ki sezon planlandığı şekilde sonuçlanır. 3 Nisan'da maçlara devam etmemiz durumunda, ertelenen maçları yerleştirmek için boşluklara ihtiyacımız var. Şampiyonu ve düşecek takımları belirlemek üzere playoff ve playout maçları oynatma düşüncesi var. İlk 4 sıradaki takım şampiyonluk için playoff, son 4 sıradaki takımı da kümede kalma yolunda playout oynayabilir. Sonrasında federasyon, UEFA'ya gelecek sezon Avrupa Kupalarında oynayacak takımları iletecektir" ifadelerini kullandı.
İtalya'da ligin ilk 4 sırasında Juventus, Lazio, Inter ve Atalanta yer alırken, son 4 sırada ise Lecce, Genoa, SPAL ve Brescia bulunuyor.
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