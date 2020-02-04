İtalya ile Antalya arasında işbirliği çalışmaları

İtalya’nın İzmir Başkonsolosu Valerio Giorgio Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Görüşmede ülkeler arası ekonomi ve turizm işbirliği konuları ele alınırken, Başkan Böcek, Antalya ve İtalya arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve iş birliğinin artması için her türlü göreve hazır olduklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtalya’nın İzmir Başkonsolosu Valerio Giorgio’yu makamında kabul etti. Başkonsolos Giorgio, Antalya ile İtalya’dan bir kent arasında kardeş şehir müessesesi kurulması arzusunda olduklarını ifade ederek çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıracağını ifade etti. Başkan Böcek de Antalya ile İtalya arasında ticaret başta olmak üzere sosyal ve kültürel anlamda etkinliklerin ve iş birliklerinin artması temennisinde bulundu.

Başkonsolostan bayrak teşekkürü

İtalya’nın İzmir Başkonsolosu Valerio Giorgio Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirdiği nezaket ziyareti sırasında İtalya Bayrağı’nın göndere çekilmesinin son derece nazik ve duyarlı bir davranış olduğunu belirterek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Giorgio “İlk defa bir başkanlık bu nezaketi gösteriyor” diyerek Başkan Böcek’e teşekkür etti.