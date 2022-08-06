YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İtalya'daki arkeolojik kazılar Pompeii'nin antik orta sınıfına dair ipuçları sunuyor

İtalya'daki arkeolojik kazılar Pompeii'nin antik orta sınıfına dair ipuçları sunuyor

06.08.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'daki arkeolojik kazılar Pompeii'nin antik orta sınıfına dair ipuçları sunuyor

ROMA (AA) - İtalya'nın en önemli turistik mekanlarından biri olan Pompeii'nin arkeoloji parkında keşfedilen son buluntular bölgedeki antik orta sınıf hayatına dair önemli ipuçları sundu.

Arkeoloji parkının direktörü Gabriel Zuchtriegel, MS 79'daki bir volkanik patlamada yıkılan kentte yapılan kazılar sonunda bir evin ilk kez 2018'de ortaya çıkarıldığını ifade etti. Zuchtriegel, evin odalarında yapılan kazıların sıradan insanların ev yaşamı hakkında değerli detaylar verdiğini de belirtti.

Bugün duyurusu yapılan buluntular arasında, pek çok mobilya ve ev eşyası yer alıyor.

Buluntular arasında ahşap bir sandık kalıntısının olduğuna işaret edilirken, sandığın içinde bulunan nesneler arasında antik Yunan tanrısı Zeus'un kartala dönüşmesini betimleyen bir kabartma ile süslenmiş bir kandil olduğu kaydedildi.

Günümüzde moda olanlara benzediği belirtilen küçük bir üç ayaklı yuvarlak masa da kazıda bulundu.

Arkeologlar, en az dört panel kapısı olduğunu düşündükleri ve yakınındaki mutfağa ait tencere ve tabakların koyulduğu bir dolap buldu.

Zuchtriegel, evin avlusunda son derece iyi dekore edilmiş bir sarnıç olduğuna dikkati çekerek, finansal kaynakların evin beş odasını süslemek için yeterli olmadığını düşündüklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda bölgedeki kazılar, büyük ölçüde Pompeii'nin üst sınıf sakinlerinin hayat tarzını anlamaya odaklandı.

Günümüz Napoli'sinin yakın bölgelerinde devam eden arkeoloji faaliyetleri şu anda ise Pompeii'nin orta sınıfının yanı sıra hizmetçiler ve kölelerin hayatına odaklanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirlediUkrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi
Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıOyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdiMersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
İtalya

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:05
Yatsı
21:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.