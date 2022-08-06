İtalya'daki arkeolojik kazılar Pompeii'nin antik orta sınıfına dair ipuçları sunuyor

ROMA (AA) - İtalya'nın en önemli turistik mekanlarından biri olan Pompeii'nin arkeoloji parkında keşfedilen son buluntular bölgedeki antik orta sınıf hayatına dair önemli ipuçları sundu.

Arkeoloji parkının direktörü Gabriel Zuchtriegel, MS 79'daki bir volkanik patlamada yıkılan kentte yapılan kazılar sonunda bir evin ilk kez 2018'de ortaya çıkarıldığını ifade etti. Zuchtriegel, evin odalarında yapılan kazıların sıradan insanların ev yaşamı hakkında değerli detaylar verdiğini de belirtti.

Bugün duyurusu yapılan buluntular arasında, pek çok mobilya ve ev eşyası yer alıyor.

Buluntular arasında ahşap bir sandık kalıntısının olduğuna işaret edilirken, sandığın içinde bulunan nesneler arasında antik Yunan tanrısı Zeus'un kartala dönüşmesini betimleyen bir kabartma ile süslenmiş bir kandil olduğu kaydedildi.

Günümüzde moda olanlara benzediği belirtilen küçük bir üç ayaklı yuvarlak masa da kazıda bulundu.

Arkeologlar, en az dört panel kapısı olduğunu düşündükleri ve yakınındaki mutfağa ait tencere ve tabakların koyulduğu bir dolap buldu.

Zuchtriegel, evin avlusunda son derece iyi dekore edilmiş bir sarnıç olduğuna dikkati çekerek, finansal kaynakların evin beş odasını süslemek için yeterli olmadığını düşündüklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda bölgedeki kazılar, büyük ölçüde Pompeii'nin üst sınıf sakinlerinin hayat tarzını anlamaya odaklandı.

Günümüz Napoli'sinin yakın bölgelerinde devam eden arkeoloji faaliyetleri şu anda ise Pompeii'nin orta sınıfının yanı sıra hizmetçiler ve kölelerin hayatına odaklanıyor.

