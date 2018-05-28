İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Beşiktaş, yaz transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen takımların başında geliyor.

İtalyan basını, bugün bir süredir Siyah Beyazlı takımın gündemini meşgul eden Gerson'la ilgili flaş bir haber yayımladı.

Il Romanista gazetesi, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu için Roma'ya teklifini yaptığını ve oyuncunun istemesi durumunda transferin gerçekleşeceğini yazdı.

Haberde 10 numara pozisyonuna Ante Coric'i transfer eden başkent ekibinin Gerson'u göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

(Fanatik)





