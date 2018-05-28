SPOR

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Roma'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gerson için resmi teklifi yaptığını yazdı.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Beşiktaş, yaz transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen takımların başında geliyor.

İtalyan basını, bugün bir süredir Siyah Beyazlı takımın gündemini meşgul eden Gerson'la ilgili flaş bir haber yayımladı.

Il Romanista gazetesi, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu için Roma'ya teklifini yaptığını ve oyuncunun istemesi durumunda transferin gerçekleşeceğini yazdı.

Haberde 10 numara pozisyonuna Ante Coric'i transfer eden başkent ekibinin Gerson'u göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

(Fanatik)

gerson

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Anderson Talisca'dan transfer açıklamasıAnderson Talisca'dan transfer açıklaması
Beşiktaş, yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek'le anlaştı!Beşiktaş, yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek'le anlaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Gerson roma

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Herkes Stoch'u konuşuyor! (Şimdi neredeler?)

Herkes Stoch'u konuşuyor! (Şimdi neredeler?)

Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler

Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler

Fenerbahçe'de Deniz Türüç operasyonu

Fenerbahçe'de Deniz Türüç operasyonu

Aziz Yıldırım: Şike dönemi Galatasaraylılar biz temiziz diye sevinmesin!

Aziz Yıldırım: Şike dönemi Galatasaraylılar biz temiziz diye sevinmesin!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

Anderson Talisca'dan transfer açıklaması

Anderson Talisca'dan transfer açıklaması

Beşiktaş, yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek'le anlaştı!

Beşiktaş, yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek'le anlaştı!

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

Beşiktaş Emre Çolak ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Emre Çolak ile prensip anlaşmasına vardı!

Demba Ba Beşiktaş'la 2 yıllığına anlaştı!

Demba Ba Beşiktaş'la 2 yıllığına anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.