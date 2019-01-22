İtalyan basınından Fenerbahçe için Zapata iddiası

Devre arası transfer döneminde savunma bölgesine Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar’ı transfer eden Fenerbahçe için yeni bir iddia da İtalyan basınından geldi. İtalyanlar, sarı-lacivertli takımın Milan’da forma giyen Cristian Zapata ile ilgilendiği ve Kolombiyalı oyuncuya resmi teklif yaptığını yazdı.

Sarı-lacivetli ekibin Milan ile Haziran’da sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki savunmacıya 2.5 yıl üzerinden 2 milyon 400 bin Euro’luk bir kontrat teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Fenerbahçe’de mevcut stoperlerinden Roman Neustadter ve Martin Skrtel’in mukaveleleri sezon sonunda bitiyor.

