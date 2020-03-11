İtalyan basketbol takımı VL Pesaro'da 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İtalya Basketbol Ligi takımlarından Victoria Libertas Pesaro, takımda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
Fatih Terim'den 'koronavirüs' selamı!
F.Bahçe'yle anılan teknik adam imzayı attı
Galatasaray'da şok! İdmanı yarıda bıraktı...
Olympiakos koronavirüs testini geçti
TFF'den koronavirüs için toplantı kararı
Milan'da koronavirüs kararı!
Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar
TFF'den kulüplere flaş hakem çağırısı
Beşiktaş aradığı kaleciyi Hollanda'da buldu
Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli
Augsburg'da Herrlich dönemi
Trabzon'da hedef liderlik
Vedat Muriqi için flaş iddia
Garry Rodrigues'ten mesaj
İtalya'da tüm spor faaliyetleri durduruldu!
Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum