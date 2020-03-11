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  4. İtalyan basketbol takımı VL Pesaro'da 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İtalyan basketbol takımı VL Pesaro'da 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İTALYA HABERLERİ  | 11.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

İtalya Basketbol Ligi takımlarından VL Pesaro, 2 oyuncusunda koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

İtalyan basketbol takımı VL Pesaro'da 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İtalya Basketbol Ligi takımlarından Victoria Libertas Pesaro, takımda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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İtalya Basketbol victoria libertas pesaro koronavirüs tespit edildi

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