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İtfaiye arazi yangınları için uyardı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.08.2020 16:30 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarında sıcaklıkların da etkisi ile oldukça yaygın bir şekilde ortaya çıkan arazi yangınlarına karşı vatandaşları uyararak alınacak bir dizi tedbirlerin, olası faciaları önlemede önemli bir etken olabileceğini söyledi.İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyir ettiği bu günlerde, artan arazi yangınlarına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunarak, yangının çevredeki tarım arazileri, ağaçlık alanlar ve yerleşim yerlerine sıçramasının da önüne geçtiğini belirtti.Vatandaşların arazi yangınlarına karşı oldukça dikkatli davranmaları gerektiğini dile getiren yetkililer, bağ, bahçe ve yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşların piknik ateşini kontrol altında tutarak piknik bitiminde mutlaka ateşi tam olarak söndürmeden ayrılmamaları gerektiğini vurguladı.Yetkililer: “Özellikle hafta sonlarında aileleri ile birlikte yeşil alanlarda piknik yapacak vatandaşlarımızın arazi yangınlarına karşı oldukça dikkatli davranmaları gerekmekte.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarında sıcaklıkların da etkisi ile oldukça yaygın bir şekilde ortaya çıkan arazi yangınlarına karşı vatandaşları uyararak alınacak bir dizi tedbirlerin, olası faciaları önlemede önemli bir etken olabileceğini söyledi.
İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyir ettiği bu günlerde, artan arazi yangınlarına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunarak, yangının çevredeki tarım arazileri, ağaçlık alanlar ve yerleşim yerlerine sıçramasının da önüne geçtiğini belirtti.
Vatandaşların arazi yangınlarına karşı oldukça dikkatli davranmaları gerektiğini dile getiren yetkililer, bağ, bahçe ve yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşların piknik ateşini kontrol altında tutarak piknik bitiminde mutlaka ateşi tam olarak söndürmeden ayrılmamaları gerektiğini vurguladı.
Yetkililer: “Özellikle hafta sonlarında aileleri ile birlikte yeşil alanlarda piknik yapacak vatandaşlarımızın arazi yangınlarına karşı oldukça dikkatli davranmaları gerekmekte. Pikniğin bitiminden itibaren etrafa ateşin sıçrayıp sıçramadığına ve ateşin tam olarak söndürülmesine dikkat etmeleri çok önemli. Bu basit tedbir, arazi yangınlarının meydana gelmesinin önlenmesinde önemli bir etken. Arazilerde kuru bitkilerin içerisinde çevreye rast gele atılan şişe ve çeşitli cam kırıkları da arazi yangınlarının meydana gelmesinde önemli bir unsur. Arazilerde güneş ışınları ile direkt temas içerisinde olabilecek şişe ve cam kırıklarının arazilerden uzaklaştırılması gerekmekte." dedi.
Sönmemiş sigaraların da çevreye rastgele atılmasının yangınların çıkışında önemli bir etken olduğunu kaydeden yetkililer, bu konuda da vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, doğal dengenin sağlanmasında vazgeçilmez bir önem taşıyan tüm canlı varlıkların, arazi yangınlarıyla birlikte yok olabileceğine dikkat çekerek doğanın bir parçası olan canlıların, bu tür yangınlarla yok olmasının duyarlı yaklaşımlarla önüne geçebileceği uyarısında bulundu.

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