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İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince kentin değişik noktaları yıkanarak dezenfekte edildi.Hakkari Belediyesi dezenfekte ekibi, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla 7 gün 24 saat kentin dört bir yanını dezenfekte ediyor.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince kentin değişik noktaları yıkanarak dezenfekte edildi.
Hakkari Belediyesi dezenfekte ekibi, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla 7 gün 24 saat kentin dört bir yanını dezenfekte ediyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, Atatürk Anıtı’nın da bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ve değişik mahalle yollarını deterjan döküp fırçalayarak yıkadıktan sonra dezenfekte etti.
Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtini de yıkayan ekipler, çalışma sonunda, “Biz sizler için dışarıdayız, sizde lütfen evde kalın” mesajı vererek vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.

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Vural Eczanesi
Cukurca
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Naiboğlu Eczanesi
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