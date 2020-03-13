YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İtfaiye ekipleri sıkışan güvercini kurtardı

İtfaiye ekipleri sıkışan güvercini kurtardı

VAN HABERLERİ  | 13.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Van’da bir iş yerinin giriş kısmındaki alüminyum kaplamaya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinin giriş kısmında bulunan alüminyum kaplamaya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

İtfaiye ekipleri sıkışan güvercini kurtardı

Van’da bir iş yerinin giriş kısmındaki alüminyum kaplamaya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinin giriş kısmında bulunan alüminyum kaplamaya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Grup amirliği ekipleri, alüminyum kaplamayı sökerek güvercine ulaştı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından güvercin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar da duyarlılıklarından ötürü itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Camilerde dezenfekte

Camilerde dezenfekte

Van Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:21
İkindi
15:41
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Van Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.