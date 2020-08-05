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İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi olası faciayı önledi

ÇORUM HABERLERİ  | 05.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Çorum’da merkeze bağlı Narlık köyünde çıkan yangında 3 ev yandı.

Çorum’da merkeze bağlı Narlık köyünde çıkan yangında 3 ev yandı. İtfaiyenin erken müdahalesi olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre, köyde boş bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler Ünal ve Cumhur Aydoğan’ın evine sıçradı. Yangını fark eden köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda Sungurlu, Alaca ve Çorum’da itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın Çorum ve Alaca’dan gelen takviye ekiplerle birlikte söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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