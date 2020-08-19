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İtfaiye personelinin eğitimi başladı

MARDİN HABERLERİ  | 19.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin yangınlara müdahale eğitimi başladı.Yangınlara müdahalede ekip olarak çalışmak, ekipteki şoförün, hortumcunun, kökenci ve müdahaleci personelin görevleri ve yangınlara organize şeklinde hızlı müdahale etmek amacıyla yılda dört kez verilen eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin yangınlara müdahale eğitimi başladı.
Yangınlara müdahalede ekip olarak çalışmak, ekipteki şoförün, hortumcunun, kökenci ve müdahaleci personelin görevleri ve yangınlara organize şeklinde hızlı müdahale etmek amacıyla yılda dört kez verilen eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konferans salonu ve tatbikat alanında verilen eğitimlerde yangının yapısı, yangının gelişimi, yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, LPG ve doğalgaz bilgisi, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip çalışması eğitimi, köpük çeşitleri ve köpük kullanma eğitimi, genel araç bakımı ve eğitimi ile pompa eğitimi ve bakımı gibi eğitimler veriliyor.
9 ilçede bulunan itfaiye grup amirlikleri bünyesinde bulunan 65 personel eğitim programından faydalanırken, geriye kalan vardiyada çalışan itfaiye personeli de bir hafta arayla bu eğitime tabi tutulacak.

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