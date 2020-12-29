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İtfaiye servis aracı devrilip ters döndü: 4 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.12.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kütahya’da itfaiye servis aracının devrilmesi sonucu 4 görevli hafif şekilde yaralandı.

Kütahya’da itfaiye servis aracının devrilmesi sonucu 4 görevli hafif şekilde yaralandı. Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gitmekte olan Mahmut Öz yönetimindeki 43 AS 530 plakalı itfaiye servis aracı gizli buzlanma sebebiyle devrilerek ters döndü. Kazada, sürücü Mahmut Öz ile Ahmet Acar, Ramazan Göktaş ve İsmail Hangün hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, durumu çalıştıkları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler.
Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulansta ilk müdahaleleri yapılarak, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 görevli ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, itfaiye servis aracı çekici yardımıyla olay mahallinden kaldırıldı.

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