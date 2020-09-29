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İtfaiye Teşkilatı 306. yaşını kutluyor

MANİSA HABERLERİ  | 29.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatının 306.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatının 306. kuruluş yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunarak kutladı.
İtfaiye Teşkilatının 306. yılı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’ın katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasıyla tören sona erdi. İtfaiye Teşkilatı’nın 306’ncı yılını kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı gün içerisinde bir takım ziyaret ve etkinlikler gerçekleştirecek.

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