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İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

25.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

Kayseri’de kendisinden haber alınamayan bir şahıs, itfaiye yardımı ile girilen evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Gökkent Mahallesi 419.

Kayseri’de kendisinden haber alınamayan bir şahıs, itfaiye yardımı ile girilen evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Gökkent Mahallesi 419. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında yalnız yaşayan Ramazan Ö.’den (40) haber alamayan yakınları evine geldi. Eve giremeyen yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile girilen evde Ramazan Ö. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ramazan Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

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