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İtfaiye yeni yılın ilk canlısını kurtardı

SAMSUN HABERLERİ  | 02.01.2021 16:59 | Son Güncelleme

Samsun’da ırmakta mahsur kalan sokak köpeğinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İtfaiye yeni yılın ilk canlısını kurtardı

Samsun’da ırmakta mahsur kalan sokak köpeğinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Irmaktan çıkarılan köpek, 2021 yılının itfaiye tarafından kurtarılan ilk canlısı oldu.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak’ta mahsur kalan sokak köpeğini gören vatandaşlar durumu 112 acil servise ihbar etti. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Çarşamba İstasyonu ekipleri, hummalı çalışmaları sonucunda ırmakta mahsur kalan köpeği kurtardı. Kurtarma operasyonunu kamera kaydına alan itfaiye personeli, sokak köpeğinin 2021 yılında ilk kurtarılan canlı olduğunu belirtti. Sokak köpeğinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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