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  4. İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş Bebek sahilinde dün gece iskele altında mahsur kalan köpek İstanbul Büyükşehir (İBB) Ortaköy itfaiye ekipleri ve İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından nefes kesen operasyon ile kurtarıldı.Olay, Beşiktaş Bebek sahilinde dün gece yaşandı.

İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

Beşiktaş Bebek sahilinde dün gece iskele altında mahsur kalan köpek İstanbul Büyükşehir (İBB) Ortaköy itfaiye ekipleri ve İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından nefes kesen operasyon ile kurtarıldı.
Olay, Beşiktaş Bebek sahilinde dün gece yaşandı. İskele altında mahsur kalan bir köpek olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB itfaiye ekipleri köpeğin olduğu yerde deniz suyu olduğunu görünce durumu İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine köpeğin olduğu yere ulaşan bir itfaiye ekibi, yardım bekleyen köpeği beline bağladığı iple kendine doğru çekti. Önce bir kurtarma botuna alınan köpek daha sonra kıyıda bekleyen ekipler tarafından yukarı çekildi. İtfaiye ekiplerinin gözetiminde bir süre bekleyen köpek daha sonra gözlerden kayboldu. Öte yandan köpeğin kurtarılma görüntüleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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