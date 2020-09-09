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İttifak Holding Konyaspor'dan Ali Turan için veda videosu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 09.09.2020 10:14 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor, 8 yılın ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Ali Turan'a videolu mesajla veda etti.

İttifak Holding Konyaspor'dan Ali Turan için veda videosu

İttifak Holding Konyaspor 37 yaşındaki stoper Ali Turan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Takımın kaptanlığını da yapan ve 2012 yılından bu yana Konyaspor formasını giyen deneyimli oyuncu, daha önce Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'da ter dökmüştü.

Ayrılığı "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleriyle duyuran yeşil-beyazlı kulüp, Ali Turan için veda videosu hazırlayıp, sosyal medyada paylaştı.

DHA

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