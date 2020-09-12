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ITUC 2020 Küresel Anketi sonuçları açıklandı

ANKARA HABERLERİ  | 12.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Anket sonuçlarına göre, insanların yüzde 69'u iklim değişikliği, artan eşitsizlik, kişisel verilerin internette kötüye kullanılması ve işlerini kaybetme konusunda endişeli olduğunu bildirdi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2020 Küresel Anketi sonuçları açıklandı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İngiltere ve ABD dahil dünya nüfusunun yüzde 56'sını kapsayan 16 ülkede gerçekleştirilen ITUC 2020 Küresel Anketi sonuçları, 11 Eylül 2020'de gerçekleştirilen video konferans aracılığıyla açıklandı.

Türk-İş Genel Başkanı ve ITUC Başkan Yardımcısı Ergün Atalay, sonuçların tartışıldığı toplantıda, anketin tüm dünyada eşitsizliğin giderilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, işsizliğin azaltılması, iş güvenliğinin sağlanması ve insan onuruna yakışır işin yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da dünya genelinde salgın süresince 400 milyon kayıtlı ve 1,6 milyar kayıt dışı iş kaybı yaşandığını belirtti.

Kovid-19'un mesleki hastalık olarak nitelendirilmesini istediklerine de değinen Burrow, gelecek yıl yapılacak Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuyu gündeme getireceklerini aktardı.

- Anket sonuçları

Anket sonuçlarına göre, insanların yüzde 69'u iklim değişikliği, artan eşitsizlik, kişisel verilerin internette kötüye kullanılması ve işlerini kaybetme konularında endişeli olduklarını beyan etti.

Bu endişeler, 2020'de her iki kişiden birinin (yüzde 52) kendi ülkesinin ekonomik durumunu kötü olarak değerlendirdiği zamanda ortaya çıktı.

Ankete katılan ülkelerdeki her 3 kişiden ikisi (yüzde 66), kendileri gibi insanların küresel ekonomi üzerinde yeterince etkiye sahip olmadığını, yüzde 63'ü de çalışanların çok az etkisi olduğunu dile getirdi.

Buna karşılık, insanların yüzde 65'i en zengin yüzde1'in çok fazla etkiye sahip olduğuna, yüzde 57'si de büyük şirketlerin etkili olduğuna inandığını ifade etti.

İnsanların yüzde 71'i ülkelerinin ekonomik sisteminin zenginleri desteklediği yönünde görüş bildirdi.

İnsanların yüzde 42'si, "gelecek neslin düzgün bir iş bulmasının pek olası olmadığı" yönünde görüş açıkladı. İnsanların yüzde 39'u da son iki yıl içinde doğrudan işsizlik yaşadığını, çalışma saatlerinde azalma olduğunu veya hane halkından birinin bunu yaşadığını dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 76'sı asgari ücretin yaşamak için yeterli olmadığını kaydetti.

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