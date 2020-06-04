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İvrindili gençler belediye işçilerine yardım etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinder Korucu mahallesinde ikamet eden gençler belediyenin yabani ot çalışmalarına katıldı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinder Korucu mahallesinde ikamet eden gençler belediyenin yabani ot çalışmalarına katıldı. "Bu memleket bizim memleketimiz” diyerek duyarlılık örneği gösterdi.
İvrindi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kırsal mahallelerde sürdürdüğü haşere ile mücadele kapsamında yol kenarında bulunan yabani otları temizlediği esnada Korucu mahallesinin gençler ekipleri ziyaret edip işlerinde yardım ederek, “Burası bizim memleketimiz temiz tutmak en başlı görevimiz” deyip herkese örnek teşkil eden davranışta bulundular. Mahallede sürdürülen çalışma boyunca Belediye ekiplerinin çalışmalarına destek veren gençler “Belediyemiz her mahallede aralık vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Ama halk olarak biz de duyarlı olup yardım edersek daha temiz bir çevre içinde yaşamış oluruz” dediler.
Korucu’lu gençler her anlamda örnek oluyor diyen Korucu mahalle muhtarı Hüsniye Öz ise, “Belediye ekiplerimiz sahada çalışırken sokağa çıkmak için belli saatlerde izni olan gençlerimiz izinlerini bu şekilde değerlendirmek, çevre temizleme çalışmasına yardım ederek zamanlarını geçirmek istediler, mahallemin gençleri ile gurur duyuyorum” dedi
Belediye olarak her anlamda birlikte hareket etmenin önemli bir kavram olduğunu belirten İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Biz İvrindi için her anlamda farkımız olsun, her zaman iyi işler için mücadele edelim ve birliktelik kavramını 7’den 70’e her yerde yaşayalım istiyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini ekiplerimize yardım eden Korucu mahallemizin duyarlı gençleri gösterdi. Onları böyle duyarlı yapan duyguların en başında içlerinde bulundurdukları memleket sevdası yatıyor. Bizim İvrindi olarak her köşemiz cennet. Bunu başka şehirlere gittiğimizde veya biraz olsun ana baba ocağından uzaklaştığımızda hissediyoruz. O sebeple bu güzelim memleketimizin değerini bilerek sahip çıkalım başka bir İvrindi yok. Korucu mahalle muhtarımız ile birlikte gençlerimize, herkese göstermiş oldukları örnek teşkil edecek davranışlarından ötürü teşekkür ediyor, gençlerimizin bu denli terbiyeli ve ahlaklı birey olmasında en büyük sahibi ailelerine saygılarımı sunuyorum” dedi.

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