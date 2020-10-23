İyi Huylu Prostat Büyümesi (Bph) En Güncel Tedavi Yöntemi Holep Artık ERÜ’de

Erciyes üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde iyi huylu prostat büyümesi (BPH) güncel tedavi yöntemi olan HOLEP (holmiyum lazer enükleasyon prostatektomi) adı verilen tedavi yöntemi Türkiye de ilk kez bir kamu üniversite hastanesinde uygulanmaya başladı.

ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş sorumluğunda, bu alanda kullanılan en güçlü cihaz olan 152 wattlık lazer cihazı ve HOLEP cerrahi sistemi hizmet vermeye başladı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, başarı ile gerçekleştirdikleri iki HOLEP vakası ile rutin ameliyatlara başladıklarını belirterek “Tüm Türkiye’ den kliniğimize başvuracak olan hastalarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Demirtaş, şunları kaydetti:“İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) aslında 40 yaşından başlayarak erkekleri etkiler, yaş ilerledikçe bu durumun daha sıkıntılı hale gelmeye başlar. Prostatta bu değişikliklerin nedenlerini tam olarak bilmiyoruz. Ancak yaş ilerledikçe sık idrara çıkma, idrar yapmaya gittiğinde bekleme, idrar yaparken zorlanma, kesik kesik idrar yapma gibi idrar şikayetleri giderek artış gösterir. Başlangıçta yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisine yanıt verir iken bazı durumlarda artık bu tedavilere yanıt alınamaz ve cerrahi tedavi kaçınılmaz bir durum haline gelir. Cerrahi tedavide birçok yöntem vardır. Altın standart olarak isimlendirilen TUR prostat ameliyatı kliniğimizde 1980’den beri başarı ile uygulanmaktadır. Her alanda olduğu gibi son zamanlarda tüm dünyada iyi huylu prostat büyümesi cerrahi tedavisinde de yenilikler bulunmaktadır. Bu konuda en güncel tedavi yöntemlerinden biri HOLEP ameliyatıdır. Bu yöntem Ülkemizde kısıtlı düzeyde daha çok özel sektör hastanelerinde uygulanmaktadır. Her zaman olduğu gibi yine bir ilke imza atan Erciyes Üniversitesi iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde en güncel tedavi yöntemi olan HOLEP sistemini bir ilk olarak kamu üniversite hastanesi bünyesinde hizmete sunması, halkımızın bu en güncel tedavi yöntemine ulaşmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca bu güncel tedavi yönteminden elde edilecek akademik çıktıların üniversitemize ulusal ve uluslararası alanda büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu konuda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesini hep daha ileriye taşıma gayreti içinde olan Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mustafa Çalış hocama şükranlarımı sunarım”

