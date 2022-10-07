"İyi İşler" başvurusu için son gün 13 Ekim

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın 6. dönem başvuruları 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, iş dünyasında kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "İyi İşler" projesi ile tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmaları amaçlanıyor.

- Başvurular online olarak KAGİDER'in web sitesinden yapılabilecek

Kadın girişimcilerin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya devam etmeleri, işin sürekliliğini sağlamaları, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabet edebilirliklerinin artırılmasına destek olunmasının amaçlandığı, şimdiye kadar 100'e yakın girişimcinin mezun olduğu "İyi İşler" programının başvuruları online olarak KAGİDER'in web sitesinden yapılabilecek. Ayrıca, kadın girişimciler başvuru formuna KAGİDER'in sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Boyner Grup'un 2015'te başlattığı ve 2018 yılından bu yana KAGİDER iş birliğiyle gerçekleştirilen "İyi İşler" projesi yeni dönem başvuruları için son tarih 13 Ekim olarak belirlendi.

