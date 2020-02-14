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İYİ Parti Efeler Başkan adayı Çıldır’dan lokma hayrı

AYDIN HABERLERİ  | 14.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Aydın Efeler İlçe Başkan Adayı Şevki Çıldır, sanatçı Ozan Arif’in vefatının birinci yıldönümü dolayısıyla lokma hayrı yaptı.Aydın Bey Camii önünden gerçekleştirilen lokma hayrını yapan İYİ Parti Efeler İlçe Başkan Adayı Şevki Çıldır, ‘Ozan Arif’ olarak bilinen sanatçı Arif Şirin’i vefatının birinci yıldönümünde unutmadı.Bin 500 kişilik lokma döktüren Çıldır, “Ozan Arif’in vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla hayır yaptık.

İYİ Parti Aydın Efeler İlçe Başkan Adayı Şevki Çıldır, sanatçı Ozan Arif’in vefatının birinci yıldönümü dolayısıyla lokma hayrı yaptı.
Aydın Bey Camii önünden gerçekleştirilen lokma hayrını yapan İYİ Parti Efeler İlçe Başkan Adayı Şevki Çıldır, ‘Ozan Arif’ olarak bilinen sanatçı Arif Şirin’i vefatının birinci yıldönümünde unutmadı.
Bin 500 kişilik lokma döktüren Çıldır, “Ozan Arif’in vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla hayır yaptık. Lokma hayrına vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı Ozan Arif’in unutulmadığı görmek bizleri oldukça memnun etti” diye konuştu.
Lokma hayrına partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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