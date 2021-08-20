İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta kuru üzümde taban fiyatın açıklanmasını istedi

MANİSA (AA) - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, bu yıl sıcaklar nedeniyle üzüm hasadının erken yapılmaya başlandığını belirterek, taban fiyatın bir an önce açıklanmasının gerektiğini söyledi.

Usta, çeşitli ziyaret ve incelemeler kapsamında bulunduğu Manisa'da bir otelde düzenlenen programda partililerle bir araya geldi.

Programda konuşan Usta, üzüm üretim merkezi Manisa'da binlerce üretici ailenin bağ bozumuna hazırlandığını dile getirdi.

Kuru üzümle ilgili çalışmalara göre bu yıl rekoltenin 230 bin ton olmasının beklendiğini ifade eden Usta, üreticilerin bu sene kuru üzümde kilogram başına 16,5 lira fiyat beklentisi içinde olduğunu kaydetti.

Usta, "Bu yıl sıcaklar nedeniyle üzüm hasadı daha erken yapılmaya başlandı. Artık taban fiyatının açıklanması gerekir. Üretici mağdur edilmemeli." dedi.

Üreticinin maliyetlerinin son yıllarda arttığını, artan maliyetlerin fiyat tespitinde göz önüne alınması gerektiğini söyleyen Usta, rekolte tahmin rakamları üzerinden spekülasyon yapılarak fiyatın baskı altına alınacağı yönünde duyumlar aldıklarını, bu girişimlere izin vermeyeceklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından İYİ Parti'ye katılan Onur Baylan'ın parti rozetini takan Usta, esnaf ve üreticilerle bir araya geldi.

