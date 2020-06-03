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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun’dan Başkan Özcan’a ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 03.06.2020 09:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ile beraberindeki heyet, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Tuncay Tekay, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Derviş Vural, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Beraber yol yürüdüğüm çok değerli kardeşlerim, abilerim bugün Nazillimize teşrif ederek bizleri onurlandırdılar.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ile beraberindeki heyet, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Tuncay Tekay, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Derviş Vural, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Beraber yol yürüdüğüm çok değerli kardeşlerim, abilerim bugün Nazillimize teşrif ederek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aytekin başkanıma yönelik menfur saldırıyı tekrar kınamak için Genel Başkan Yardımcımız ile birlikte İncirliova’yı ziyaret ettik. Süreç içerisinde 3 tane çalıştay yaptınız. Bunun haricinde yerel yönetimlerde çok büyük çığır açtınız. Bizlere yön gösterdiniz ve destek oldunuz. Finansal destek sağlanması noktasında Avrupa Birliği fonları, İller Bankası görüşmeleri gibi her safhada bizlere destek verdiniz. Bu zorlu görevde bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin” ifadelerine yer verdi.
Başarılı çalışmalarından dolayı Millet İttifakı’nın belediye başkanlarına teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, “Türkiye genelinde yerel yönetimler olarak partimiz adına 3 büyük çalıştay tertip ettik. Bunun dışında bölgesel toplantılarımız devam edecek. Korona virüs sürecinde tüm dünya ile birlikte bizde de bir aksama oldu. Bundan sonraki süreçte bölgesel toplantılarımıza devam edeceğiz. Millet İttifakı adına çalışan seçilmiş belediye başkanlarımız son derece başarılı hizmetler üretiyorlar. Bu noktada Aydın Büyükşehir Belediyemize, İncirliova ve Nazilli Belediyelerimize yapmış oldukları hizmetlerden Millet İttifakı’nın ortaklarından biri olan İYİ Parti adına teşekkür ediyorum” dedi.

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Metin Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
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