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  4. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kahramanmaraş'ta vatandaşa seslendi:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kahramanmaraş'ta vatandaşa seslendi:

15.12.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bakın bu ülkenin kaynakları var. Bu ülke zengin. İnsan kaynağı var. Çalışkan insanlardan oluşuyor, ama bu ülkede israfı ortadan kaldırmak durumundayız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bakın bu ülkenin kaynakları var. Bu ülke zengin, insan kaynağı var ve çalışkan insanlardan oluşuyor. Ama bu ülkede israfı ortadan kaldırmak durumundayız." dedi.

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerindeki ziyaretlerin ardından kente merkezine gelen Akşener, buradaki Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Akşener, mevcut düzeni demokrasi ile göndermek için el ele verilip mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Partililerle 24 aydır esnaf esnaf, dükkan dükkan gezdiklerini ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"O kadar çok şey gördüm ki, ağaların da bunları görmesi için gezmeye ve sizlerle buluşmaya, dertlerinizi dinlemeye devam ediyoruz. Rahatsız oluyorlar, çünkü rahatlarını bozduk. Ferah ferah oy alıyorlardı. Sizleri cepte keklik görüyorlardı, bundan sonra 'hayır' diyoruz. Şimdi yeni bir yöntemimiz var. Kim olduğunu, hangi görüşte olduğunu bilmediğim ama burada derdini anlatmak isteyen kardeşlerime, evlatlarıma, hanımefendilere sözler veriyorum."

- "İstihdam yaratmak durumundayız"

Akşener, vatandaşı velinimet yapmanın kendilerinin boynunu borcu olduğunu dile getirerek, "Ama el ele vermek durumundayız. Sizle biz el ele vermek durumundayız. Bu ülkenin kaynakları var. Bakın bu ülkenin kaynakları var. Bu ülke zengin, insan kaynağı var ve çalışkan insanlardan oluşuyor, ama bu ülkede israfı ortadan kaldırmak durumundayız. Yolsuzluğu, hırsızlığı, bu yolda yürüyenlerin önlerine durup, bunu kaldırmak, üretimi teşvik etmek zorundayız. İstihdam yaratmak durumundayız. Üretenin yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Trabzon Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, taleplerini aldı.

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