İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Oy üzerinden konuşmuyoruz"

BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece karşımızda duran insanları dinliyoruz. Bu bir yeni yöntemdir. Yorulan, bıkan insanlarımız açısından bir nefes alma yoludur." dedi.

Programları kapsamında Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelen Akşener, çarşıdaki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, kendisine ikram edilen yöresel ürünler olan zeytin ve peyniri geri çevirmeyerek tadına baktı.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Akşener, burada İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'den bilgi aldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmek için yola çıktıklarını söyledi.

Burhaniye'de bir kişinin kendisine 'Yorulduk siyasilerin kavgalarından, bizi konuşun.' dediğini dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"İşte tam da onun dediğini yapmak üzere yola çıktık. Esnafımızla tarım yapanla hayvan yetiştirenle işsiz gençlerimizle üniversitedeki okuyan umutsuz gençlerimizle kadınlarımızla görüşüyoruz. Her şeyi dönüp salı günkü konuşmama koyuyoruz. Onun dışında hiçbir şey konuşmuyoruz. Buradaki amacımız kamuoyu oluşturmak, kamuoyuna dertleri mal etmek, gerçek gündem bu. Bir diğer taraftan araştırma önergesi veriyor arkadaşlarımız, soru önergesi verip gündemde tutmaya devam ediyoruz. EYT'lilere yaptığımızın aynısını şimdi esnaf için yapıyoruz derdimiz bu. Seçim yok, iktidar partisini kötülemiyoruz. Oy üzerinden konuşmuyoruz. Sadece karşımızda duran insanları dinliyoruz. Bu bir yeni yöntemdir. Yorulan bıkan insanlarımız açısından bir nefes alma yoludur."