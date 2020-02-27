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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Oy üzerinden konuşmuyoruz"

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.02.2020 20:32 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Oy üzerinden konuşmuyoruz"

BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece karşımızda duran insanları dinliyoruz. Bu bir yeni yöntemdir. Yorulan, bıkan insanlarımız açısından bir nefes alma yoludur." dedi.

Programları kapsamında Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelen Akşener, çarşıdaki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, kendisine ikram edilen yöresel ürünler olan zeytin ve peyniri geri çevirmeyerek tadına baktı.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Akşener, burada İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'den bilgi aldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmek için yola çıktıklarını söyledi.

Burhaniye'de bir kişinin kendisine 'Yorulduk siyasilerin kavgalarından, bizi konuşun.' dediğini dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"İşte tam da onun dediğini yapmak üzere yola çıktık. Esnafımızla tarım yapanla hayvan yetiştirenle işsiz gençlerimizle üniversitedeki okuyan umutsuz gençlerimizle kadınlarımızla görüşüyoruz. Her şeyi dönüp salı günkü konuşmama koyuyoruz. Onun dışında hiçbir şey konuşmuyoruz. Buradaki amacımız kamuoyu oluşturmak, kamuoyuna dertleri mal etmek, gerçek gündem bu. Bir diğer taraftan araştırma önergesi veriyor arkadaşlarımız, soru önergesi verip gündemde tutmaya devam ediyoruz. EYT'lilere yaptığımızın aynısını şimdi esnaf için yapıyoruz derdimiz bu. Seçim yok, iktidar partisini kötülemiyoruz. Oy üzerinden konuşmuyoruz. Sadece karşımızda duran insanları dinliyoruz. Bu bir yeni yöntemdir. Yorulan bıkan insanlarımız açısından bir nefes alma yoludur."

İlçe Başkanı Kahya'nın hediye vermesinin ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, Gömeç'e geçti.

Akşener, Gömeç'te esnaf ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Belediye Başkanı Himam, Akşener'e Gömeç’in simgelerinden biri olan Atatürk Kayalıkları fotoğrafı ile yöresel hediyeler takdim etti.

Daha sonra Ayvalık'a geçen Akşener'i partisinin Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu ile Ayvalık CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ile her iki partinin yöneticilerinin yanı sıra vatandaşlar karşıladı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından İYİ Parti Ayvalık teşkilatına giden Akşener'e, yöresel ürünler hediye edildi.

Akşener'in programı, Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaretinin arından sona erdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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