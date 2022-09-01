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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit Okan Meteöz için taziye mesajı

01.09.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit Okan Meteöz için taziye mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e rahmet diledi.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Okan Meteöz'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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