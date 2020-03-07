İYİ Parti Köprübaşı’nda Korkmaz güven tazeledi

İYİ Parti Köprübaşı 2. Olağan Kongresinde mevcut ilçe başkanı Ahmet Korkmaz güven tazeledi.

İYİ Parti Köprübaşı ilçesi 2. Olağan Kongresi Yavuz Selim Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleşti. Divan Başkanlığını Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan’ın yaptığı kongre İdlib şehitleri için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Ahmet Korkmaz güven tazeledi. Korkmaz’ı tebrik eden İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

