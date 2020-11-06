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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu Aksaray'da:

AKSARAY HABERLERİ  | 06.11.2020 19:55 | Son Güncelleme

"Yıl başından bu tarafa bütün anketlerde 3. partiyiz. 31 Mart'tan itibaren devamlı ve istikrarlı büyüyen tek parti İYİ Parti'dir"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Yıl başından bu tarafa bütün anketlerde 3. partiyiz. 31 Mart'tan itibaren devamlı ve istikrarlı büyüyen tek parti İYİ Parti'dir." dedi.

Tatlıoğlu, partisinin Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlediği teşkilat toplantısında, Türkiye'de yaşanan sorunları çözmek ve ülkenin ilerlemesi için uğraş verdiklerini söyledi.

Yeni bir parti olmanın zorluklarını yaşadıklarını anlatan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıl başından bu tarafa bütün anketlerde 3. partiyiz. 31 Mart'tan itibaren devamlı ve istikrarlı büyüyen tek parti İYİ Parti'dir. Türkiye yeni bir iklime kucak açacak. Açmak da zorunda. Hep beraber uğraşıyoruz. Her hafta ilçelere gidiyoruz, yeni tip koronavirüse rağmen. Bu mücadeleye devam ediyoruz. Gördüğümüz şöyle bir manzara var, aşının ve işinin derdinde bir Türkiye var. Başka hiçbir şeyi sormayan bir Türkiye var. Yaşamından beri hiç bu kadar zora düşmemiş bir insanımız var. Biz çareyiz ve bunun gereğini yapmak zorundayız. Bu nedenle de toplumun ilgisi, alakası ve teveccühü yükselen bir İYİ Parti var. Türkiye'yi bizim kucaklamamız lazım. Bir dahaki seçimlerde biz Aksaray'ı ve Türkiye'yi yönetmeye talip değilsek bizim bir siyasi parti olarak mevcudiyetimizin bir anlamı yok. Bizim bir Türkiye hayalimiz var. Yerelde ve genelde Türkiye'yi yönetme iddiamız ve hayalimiz var. Bunun peşinde olan İYİ Parti kadrolarımız var."

- "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çok mutlu bir Türkiye olarak gireceğiz"

Türkiye'yi yönetmeye en hazırlıklı partinin İYİ Parti olduğunu savunan Tatlıoğlu, ne yapacaklarını söyleyen ve yazan bir parti olduklarını ifade etti.

Toplumun meselelerini bilen ve bunların çözümü için çaba sarf eden bir parti olduklarını dile getiren Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumla aramıza ne kadar duvar koyarlarsa koysunlar, gece gündüz uğraşarak insanımızla iletişim halindeyiz. İhtiyaçlarına cevap verebilecek bir kadro oluşturduk. Bu sorunları dinleyerek ve çözümler getirerek bu iletişimi sağlıyoruz. Türkiye'deki genel ve yerel sorunları konuşuyoruz. Türkiye zengin ve potansiyeli olan bir ülke. Bugün 2010'a göre daha fakiriz. Yasaklarla başladığımız hukukun, fakirliğin ve yolsuzluğun bir sorun olduğu ve bunların ana damar olduğu bir ülkeye dönüştük. Hiç karamsar değiliz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çok mutlu bir Türkiye olarak gireceğiz. Umut var bir Türkiye olarak gireceğiz."

Toplantıya İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İl Başkanı Özhan Türemiş ve çok sayıda partili katıldı.

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